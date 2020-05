Giochi invernali via libera definitivo

Il decreto olimpico per Milano-Cortina (e per le Atp Finals tennis di Torino) è legge. Dopo il sì quasi unanime della Camera il 15 aprile, ieri dal Senato il via libera definitivo con 225 voti che converte in legge la normativa per i Giochi invernali del 2026, che si terranno dal 9 al 22 febbraio.

«L'Italia riparte insieme allo sport - le parole del ministro Vincenzo Spadafora -. Un impegno importante portato avanti, nonostante l'emergenza, grazie alla collaborazione di tutti: istituzioni nazionali, regionali, locali, Coni, Cip, federazioni sportive e forze politiche, come dimostra il voto unanime al Senato. Un segno di speranza e di ottimismo per il futuro». La governance di Milano-Cortina si avvale di quattro organismi: il consiglio olimpico, di cui fanno parte enti locali, governo e Coni. La Fondazione con a capo Giovanni Malagò e Vincenzo Novari amministratore delegato, ovvero il comitato organizzatore delle Olimpiadi.

«Una bella notizia, un segnale importante in vista della ripresa della Lombardia e più in generale dell'intero Paese». Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato la notizia dell'approvazione della olipiadi invernali Milano-Cortina.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA