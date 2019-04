Giochi, i cinque giorni del Cio

Simona Romanò

Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026, adesso si fa sul serio. Da oggi a sabato i delegati del Cio, il Comitato olimpico internazionale, saranno in Italia per testare la bontà di quanto scritto nelle 127 pagine del dossier di candidatura presentato dall'Italia.

Prima in Veneto e in Trentino, poi da giovedì la visita si sposterà a Milano. «Li scarrozziamo dove sono previste le competizioni. Io penso che ce la faremo», ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò. I rappresentanti (sette più il capo delegazione romeno Octavian Morariu) ispezioneranno gli impianti esistenti e i luoghi dove ne costruiranno di nuovi, appositamente per le Olimpiadi.

Oggi la delegazione arriva e si installa a Venezia. Poi, da domani il giro entra nel vivo con quattro tappe: Cortina e Val di Fiemme, Valtellina e Milano. In Veneto e Trentino Alto Adige dovrebbero essere ospitate, tra le altre, le sfide di bob, curling, slittino, sci femminile, biathlon, trampolino. In Valtellina, invece, si disputeranno, tra le altre, freestyle, snowboard, sci maschile. A Milano da testare saranno Santa Giulia (dove dovrebbe sorgere l'unico impianto da costruire ex novo, il palazzo di hockey maschile), Palasharp (hockey femminile), Forum (pattinaggio di figura), San Siro per la cerimonia di apertura. Fino all'ex scalo di Porta Romana dove si dovrebbe edificare il Villaggio olimpico. Infine, venerdì a Palazzo Reale, la presentazione ufficiale della candidatura ai Giochi. La commissione è già stata a Stoccolma; dunque, la tappa italiana è l'ultima prima della scelta che sarà fatta a Losanna il 24 giugno: la candidatura italiana resta la favorita. Il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, che sarà a Venezia per accogliere il Cio, è pronto a dare garanzie a nome del governo: «Speriamo di fare bella figura», ha sottolineato. «Il governo si farà carico degli oneri indiretti e di tutto ciò significhi organizzare la manifestazione, ed eventualmente potrà anche finanziare opere indipendentemente dai Giochi».

