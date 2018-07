Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giochi e fresco all'Acquatica Park. Per i bambini è come essere un po' al mare fra bagni e spruzzi, all'insegna di giornate spensierate:. Il parco acquatico a Quinto Romano è uno dei regni del divertimento estivo con scivoli, tante attrazioni e animatori che sanno coinvolgere bimbi e adolescenti. Tante le aree ad hoc per i più piccoli: c'è la Baby lagoon con scivoli di ogni altezza; lo Spray Park con fontane, effetti d'acqua, mini piste che partono dalla torre di un castello per poi gettarsi in piscina. E ancora: i bimbi, accompagnati da mamma o papà, cavalcano un gommone per scendere lungo un fiume impetuoso che parte dalla piccola collina del parco e si snoda per oltre 20 metri. Un'emozione mozzafiato. I più grandicelli dallo spirito avventuroso possono cimentarsi in esperienze adrenaliniche come gli scivoli a spirale. Da 14 anni via libera all'attrazione più eccitante: è il Kamikaze per lanciarsi da 19 metri di altezza lungo una delle due vertiginose piste. Ce n'è per tutti i gusti e le età. Via Airaghi, fino 2 settembre, sette giorni su sette dalle 10 alle 19. Ingresso da 13 euro. Info www.acquaticapark.it.