Giochi 2026, via con le opere

Simona Romanò

La gioia per la conquista delle Olimpiadi 2026 (dal 6 al 22 febbraio) è trascinante. E già si disegna con frenesia la mappa di come cambierà Milano, fra palazzetti e arene.

I lavori sono tanti: dal PalaItalia Santa Giulia per riqualificare la periferia al Villaggio Olimpico allo scalo di Porta Romana da trasformare poi in un campus per gli universitari. Ma anche l'ampliamento del Mediolanum Forum e molto altro ancora. Come piazza Duomo, che deve essere trasformata nella medal plaza, ovvero la piazza delle medaglia dove saranno premiati gli atleti (almeno 46 medaglie da assegnare); e San Siro da ritoccare perché, sebbene l'annuncio di Milan e Inter di costruire un Meazza bis, lo storico impianto rimarrà intoccabile fino al 2026, visto che ospiterà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Due i lasciti più importanti dei Giochi. Il primo è il PalaItalia di Santa Giulia- Rogoredo per eventi sportivi e concerti: si tratta di un'arena da circa 15mila posti, che costerà 70 milioni di euro e che, durante le Olimpiadi, accoglierà le stelle dell'hockey su ghiaccio. La seconda eredità sono le residenze per gli studenti nelle palazzine da 1800 posti che ospiteranno atleti e addetti ai lavori: è il Villaggio Olimpico da edificare sull'ex scalo ferroviario dismesso di Porta Romana a 15 minuti da Linate. Il termine dei lavori è previsto otto mesi prima dell'inizio delle gare. Il nuovo Palalido, appena inaugurato, è invece nuovo di zecca ed è destinato al pattinaggio di alta velocità. Però c'è da mettere in conto la riqualificazione del Palasharp che nel dossier olimpico è la seconda location per le competizioni di hokey. Il restyling costerà circa 8 milioni di euro e per ora (ma è soltanto questioni di giorni) è sconosciuto il nome dello sponsor. Per i costi, nessuno spreco. Le Olimpiadi costeranno un miliardo e 300 milioni di euro che rientreranno con il contributo del Cio, gli sponsor e la vendita dei biglietti. E il governo pagherà le spese per la sicurezza (415 milioni).

Mercoledì 26 Giugno 2019, 05:01

