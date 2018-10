Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gino Paoli al Blue Note. Torna il colosso della canzone italiana: stasera e domani il cantautore genovese arriva al Blue Note con la formula del doppio show (già sold out sia oggi che sabato quelli delle 21). Appuntamento con uno degli artisti che hanno saputo incantare con la bellezza di una melodia. Lui è uno dei padri della canzone d'amore tracciando poi la strada per tanti altri artisti cresciuti sul solco delle sue strofe. Cinquant'anni di musica e parole fuori dalle mode, giocando con il jazz e la poesia. Tutto questo sarà nel repertorio presentato al Blue Note, con Paoli accompagnato da tre giganti del jazz italiano. Rita Marcotulli al pianoforte, Alfredo Golino alla batteria e Ares Tavolazzi al basso. In palio i suoi brani più famosi e tanti ricordi, inevitabilmente legati alle canzoni. «Mi ricordo che nel '64 a un certo punto venne fuori Sapore di sale. La portai al Cantagiro ma arrivai ultimo, anche se poi la canzone partì come un razzo e diventai quasi come un idolo rock. Avevo tutto quello che volevo e io ho invece decisi a un tratto che la cosa migliore fosse fare bum e mi sono sparato».Per fortuna è ancora con noi e ce lo teniamo ben stretto.Il 12 e 13 ottobre. Blue Note. Via Borsieri 37, ore 21 e 23.30 - 60 e 55 euro.(M.Lev.)