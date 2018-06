Gino & Michele: «Il Ninja finalmente è con noi Icardi nerazzurro a vita, serviva pure all'Argentina»

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Gino & Michele, padri fondatori di Smemoranda, non riescono a trattenere la loro gioia per l'arrivo in nerazzurro di Radja Nainggolan. «È tanto che lo cercavamo - esordisce Gino - e finalmente è nostro. Dire che sono felice è poco!». Esulta anche Michele: «È uno che ci ha fatto gol dolorosi e quelli che ti fanno sempre gol contro si comprano sempre. Per me è uno dei centrocampisti più forti d'Europa». Ancora Gino: «Finalmente uno forte a centrocampo, uno che può fare gol da fuori come faceva un tempo Matthaus. Mi mancava davvero». Capitolo Mauro Icardi: venderlo o tenerlo? Inizia Michele: «È fortissimo e ce lo teniamo non stretto ma strettissimo. Non c'è altro da aggiungere». Anzi si e lo fa Gino: «All'Argentina sarebbe servito uno come lui in questo Mondiale...».(L.Ucc.)