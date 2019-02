Gigio-Mandrake, carro armato Kessie

Lunedì 11 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

DONNARUMMA 7,5La sua grande manona serve sempre e più di una volta. Stavolta i miracoli sono due, uno per tempo.CALABRIA 6,5Spinge a mille su quella fascia destra sempre più sua. Quando serve poi la mette anche sul piede sinistro di Paquetà (21' st Conti 6: altri minuti fondamentalmente preziosi per il totale recupero).MUSACCHIO 6Soffre Barella non certamente Pavoletti che non tocca un solo pallone.ROMAGNOLI 6Si distrae una sola volta ma per sua fortuna c'è Gigio a salvarlo.RODRIGUEZ 5,5E' uno di quei innamoramenti di Rino difficili da capire. Ma finché vince ha ragione lui.KESSIE 6,5Carro armato veloce in un centrocampo dove la qualità la vince sui muscoli.BAKAYOKO 6,5E ora come si fa a togliere? A sostituirlo con Biglia? San Siro è tutto ai suoi piedi, Davvero non malePAQUETA' 7Segna, chiude gli occhi e lancia un bacio al cielo. La prima rete di Lucas è speciale, regala brividi, emozioni e una lacrima per ricordare ragazzi morti nel rogo di Rio con il suo stesso sogno, quello di giocare a pallone con i grandi.SUSO 6,5Il primo gol è figlio suo, di una sua giocata che conoscono anche i bambini.PIATEK 7Bang bang!!! E anche il Cagliari è colpito, cade a terra senza più rialzarsi. Cecchino infallibile, altro che Gonzalone (20' st Cutrone 6: cerca il gol, non lo trova e ci soffre. Per Gattuso va bene così).CALHANOGLU 5Questo Milan che viaggia a 100 km/h va troppo veloce per uno come lui. Per una volta San Siro gli risparmia i fischi ma esce nell'indifferenza totale dei 45.576 spettatori (32' st Borini 6: partecipa alla festa finale).GATTUSO 7Vince ancora e si riprende il quarto posto. Altri tre punti per una corsa a quattro per una poltrona in Champions. Una corsa con Atalanta, Roma e Lazio. Certo se poi l'Inter dovesse continuare a zoppicare forse tutto sarebbe più facile. Vero Ringhio?