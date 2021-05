«Gigio e gli altri? Solo il Milan decide chi gioca e chi rinnova»

Luca Uccello

Donnarumma? Vuole restare al Milan, almeno così dice. Una confessione fatta alla Curva Sud che ha chiesto e ottenuto di parlare con lui, alla vigilia della gara vinta (2-0) poi con il Benevento. Un confronto con chi «potrebbe essere - secondo la tifoseria - il Totti del Diavolo». «Voglio restare qui, deciderò io, con la Juve non c'è nulla», avrebbe risposto Gigio, cercando di giustificare il suo prolungato silenzio.

Un faccia a faccia che non è piaciuto a Paolo Maldini che si è affrettato a chiarire che «i tifosi del Milan, fino a oggi esemplari nel sostenere la squadra, devono capire che in questo momento i giocatori hanno bisogno di serenità e concentrazione per affrontare le prossime gare che saranno decisive. Quello che è accaduto sabato mattina con Donnarumma non aiuta. Ribadisco l'assoluta professionalità di tutti i nostri giocatori, anche di quelli in scadenza, che non hanno mai fatto mancare dedizione alla causa e impegno».

Parole che ovviamente non hanno fatto piacere ai tifosi rossoneri stanchi di Raiola e dei suoi affari.

I tifosi hanno ribadito a Gigio che un giocatore che affronta la squadra in cui potrebbe finire la prossima stagione, e contro la quale ora come ora si gioca un posto in Champions, non può scendere in campo. A meno che lungo la settimana non rinnovi il contratto o faccia un po' di chiarezza. Il numero uno del Milan sarebbe poi scoppiato a piangere. Un pianto terminato subito e che non ha influenzato la vittoria rossonera sul grande ex Pippo Inzaghi ma che ha costretto il dt Maldini a ribadire ancora che «nessuno al di fuori del Milan può decidere chi gioca e chi rinnova. Certe scelte competono all'allenatore per quanto riguarda il campo e al club per le questioni contrattuali».

Quindi Maldini aggiunge un elemento fondamentale: «Da questo momento ogni singola trattativa per i rinnovi viene congelata sino alla fine della stagione, per permettere alla squadra di concentrarsi unicamente sul campionato».

