Gigio: «Chiedo scusa per l'errore»

MILANO - Un errore costato caro al Diavolo sabato sera a Marassi con la Samp. Punti persi per la Champions, per un quarto posto tornato in discussione.

Un errore grave, da Tapiro d'Oro che l'inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, cuore rossonero, ha consegnato a Gigio Donnarumma. «Capita. Che devo fare». Per fortuna i compagni lo hanno rincuorato in campo (anche Quagliarella tra questi), poi sui social: «Mi hanno consolato e mi hanno detto di non pensarci, perché è inutile. Bisogna andare avanti e vincere la prossima partita». Poi aggiunge: «Ora a San Siro abbiamo una sfida importante con l'Udinese, bisogna portare a casa i tre punti. Possiamo ambire al quarto posto».

Ultima domanda, una provocazione di Staffelli: «L'anno prossimo andrà a giocare al Monza ora che l'ha comprato Berlusconi?». E Gigio risponde: «Sì, mi ha già chiamato».(L.Ucc.)

