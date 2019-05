Gigio blinda la vittoria, follia Paquetà

DONNARUMMA 6,5

Ma perché il gioco deve ripartire sempre da lui? Da chi con i piedi non ci sa proprio giocare? Per fortuna le sue grandi mani respingono quasi tutto.

ABATE 6

Quando il gioco si fa duro, Ignazio c'è sempre, non molla mai. Vecchio cuore.

MUSACCHIO 6

Nonno Rodrigo, Sansone, Destro e infine il gigante Santander. Una serata dalle mille facce, mai quella sbagliata.

ZAPATA 6

Gioca senza contratto ma è come se avesse fatto un patto col Diavolo per l'eternità. Un professionista vero.

RODRIGUEZ 5

È rimasto in ritiro a Milanello, chiuso in camera da solo.

KESSIE 5

Ha perso per strada il motore della grinta.

BIGLIA 6

Non è fortunato: abbandona il campo con rabbia, con la voglia che in pochi hanno dimostrato di avere come lui (26' pt José Mauri 6: entra tra i fischi di San Siro e con Bakayoko che manda a quel paese Gattuso).

PAQUETÀ 5

Non gli mancano le qualità e nemmeno le palle per giocare anche in questo Milan senza stelle e campioni. Sbaglia a reagire e lascia la squadra in dieci.

SUSO 6

S'inventa una rete davvero importantissima per le speranze Champions (34' st Castillejo 5: entra per mancanza di alternative).

PIATEK 5

Peggio del peggior Higuain. Non gli arrivano palloni ma lui non fa niente per andarseli a cercare. C'è un problema cartucce non da poco...

CALHANOGLU 5,5

Si fa male nel momento sbagliato. Un problema muscolare che lo mette in dubbio per Firenze, l'ultima montagna da scalare prima della discesa al mare (15 st Borini 6,5: la rete della sicurezza la fa lui. Basta e avanza).

GATTUSO 6

Vince una partita di prepotenza, forse non meritandola a pieno. Servivano i tre punti e sono arrivati combattendo, lottando, dimostrando di essere vivi e incazzosi. Forse anche troppo. Ma adesso arriva il difficile, senza Calhanoglu, Paquetà e a questo punto anche Bakayoko.

