«Gigio a vita in rossonero: più facile via i cinesi»

MILANO - Gigio se ne va, anzi no. Rimane al Milan «a vita» se il prezzo di partenza sarà sempre di 70 milioni di euro. Resta al Diavolo, parola di Mino Raiola: «Bisogna rispettare i tifosi, soprattutto quelli intelligenti. Rimane a vita al Milan, è sempre stata la richiesta dei tifosi. Ironia? No, non la conosco... È più facile che se ne vadano i cinesi che lui».Nessun ironia ma certamente un cambio di strategia soprattutto ora che a Parigi la porta sarà difesa da Buffon, che a Madrid Navas resterà ancora dopo l'ennesima Champions. Liverpool? I Reds lo vogliono ma non alle cifre sparate da Fassone. Mercato bloccato perché prima bisognerà fare qualche sacrificio e poi rispettare i paletti che l'Uefa da qui a poco metterà sulla strada rossonera. In questo stato di agitazione Carlos Bacca non vorrebbe più tornare e Badelj e Fellaini sembrano destinati a indossare una maglia diversa da quella rossonera. E forse non saranno gli unici a farlo.(L.Ucc.)