Giardini e biciclettate, Milano al verde

Giulia Salemi

Milano al verde. Da domani a domenica torna la Green week con al centro giardini, e sostenibilità in tutti i municipi. Tra le idee verdi da segnarsi, un nuovo percorso fitness al parco Sempione, un giardino condiviso curato dagli studenti della zona di Lorenteggio, la piantumazione delle sponde del fiume Lambro e la creazione di una pensilina del tram completamente verde a Repubblica. E persino l'intitolazione alla Lambretta di un parco, fra via Caduti di Marcinelle e via Caduti in Missione di Pace, dove sorgeva la fabbrica della Innocenti. E ancora le nuove aree verdi di piazzale Accursio e del parco Russoli riqualificato passando per le biciclettate tra i boschi di Porto di Mare promosse da Italia Nostra. Senza dimenticare in via Vittor Pisani, vicino alla Stazione Centrale, la posa della statua di Rachele Bianchi, il primo monumento pubblico raffigurante una donna e realizzato da una scultrice.

Anche quest'anno, inoltre, si terrà la rassegna Cascine Aperte, con trenta cascine visitabili tra Milano e Monza. Milano, inoltre, sposa la filosofia della sostenibilità e distribuirà negli eventi promossi dal Comune borse di stoffa, penne, bloc notes e anche mille borracce. «L'attenzione al verde e all'ambiente sono temi sempre più rilevanti per l'amministrazione», ha sottolineato l'assessore all'Urbanistica e Verde Pierfrancesco Maran. «E ci teniamo a valorizzare la collaborazione tra pubblico e privato». Fondamentale anche perché anche con il loro aiuto «nei prossimi anni nasceranno 20 nuovi parchi e 3 milioni di nuovi alberi nella città metropolitana».

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA