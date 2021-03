Gianluca Pagliuca è stato uno dei più grandi portieri che il nostro calcio abbia espresso nel recente passato. In serie A è il quinto nella classifica di tutti i tempi per presenze, con 592 partite tra Sampdoria, Inter, Bologna ed Ascoli. Con i blucerchiati vinse uno scudetto, tre Coppe Italia, una Supercoppa Italiana e una Coppa delle Coppe, prima di passare in nerazzurro, dove si aggiudicò la Coppa Uefa del 1998. Vanta 39 presenze in Nazionale, con la ciliegina incompiuta del secondo posto ai Mondiali di Usa 94. E proprio dai pali azzurri cominciamo la nostra chiacchierata.

Con Donnarumma l'Italia è a posto per tanto tempo.

«In Italia è nettamente il più bravo e merita di essere titolare in Nazionale. Ha più qualità, più prospettiva, più fisico. Più tutto, insomma. In Europa ci sono portieri con maggiore esperienza, anche se lui ne ha già molta viste le oltre 200 gare in serie A. Continuerà a mio giudizio a migliorare: con il lavoro potrà diventare il migliore al Mondo».

Il Milan rischia però di perderlo a parametro zero: come vede la vicenda?

«Donnarumma è molto legato al Milan, ma in rossonero a vita sinceramente non so. Se fossi in lui, un'esperienza all'estero la farei. Ci sono tante grandi squadre che avrebbero bisogno di un portiere come lui. A meno che il Milan non gli proponga un bel contratto e allestisca una squadra per vincere lo scudetto e puntare in alto pure in Champions».

Tornando ai colori azzurri, come vede l'Italia in vista dell'ormai imminente Europeo?

«Secondo me la Nazionale può vincere l'Europeo. Anzi lo dico, me lo sento, vincerà l'Europeo. È completa, è allenata benissimo da Mancini, ha voglia e qualità. E poi è troppo che l'Italia non vince l'Europeo».

A proposito di successi sfumati, quanto spesso ripensa alla finale con il Brasile, al secondo posto mondiale di Usa 94?

«Non aver alzato la coppa per i rigori rappresenta il più grande rimpianto della mia carriera. Resta però la gioia di un Mondiale strepitoso e di un'esperienza fantastica».

L'Inter ha già vinto lo scudetto?

«Ha un grande vantaggio, mi auguro ce la faccia, ma non è fatta. Dovrà ancora soffrire. Il Milan non mollerà e la Juventus è sempre pericolosissima».

Lei giocò sino a oltre 40 anni. Buffon a 43 la supera...

«Pensavo sinceramente che l'anno al PSG sarebbe stato l'ultimo. Ha ancora il fuoco dentro e voglia di mettersi in discussione».

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Marzo 2021, 05:02

