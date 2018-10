Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giampiero BottinoAnche se non sono necessariamente brutti, sono certamente sporchi e qualche volta cattivi. Ma non possiamo farne a meno. Ma anche per gli pneumatici scocca l'ora del riscatto, di imboccare la strada del glamour, o quasi.Almeno questo è l'obiettivo dei Flagship store, i negozi-bandiera che Michelin Italia sta aprendo nelle città più importanti del Paese non solo per vendere i propri prodotti, ma anche per farne conoscere le caratteristiche e la qualità offrendo ai clienti un'accoglienza diversa, professionale e al tempo stesso amichevole, che consenta di approcciare in modo più emozionale e coinvolgente un componente tanto importante ai fini della sicurezza quanto troppo spesso sottovalutato e trascurato.Dopo l'esordio a Bologna, e prime della prossime tappe che nel 2019 coinvolgeranno nell'ordine Roma, Torino e Napoli, l'iniziativa denominata Pilot Sport experience, con chiaro riferimento agli pneumatici ad alte prestazioni del colosso di Clermont Ferrand, è approdata a Milano, nella centralissima piazza Cinque Giornate, nel punto vendita opportunamente ristrutturato della Frigerio Gomme.Una storica (definizione non nostra, ma attribuita ufficialmente dalla Regione Lombardia) azienda nata nel 1922, quando l'Autodromo di Monza ospitò il suo primo Gran Premio, che nella sua storia quasi centenaria ha collezionato clienti illustri si narra di un cambio gomme che facilitò una fuga d'amore di Gabriele D'Annunzio e che oggi vanta 12 sedi strategicamente dislocate in città.L'immagine operaia peraltro già estranea ai negozi Frigerio del classico gommista è stravolta: eleganza, comfort, supporti video per ingannare l'eventuale attesa dei clienti con immagini e filmati inerenti al mondo dell'automobilismo sportivo, un'esclusiva e curatissima area relax e un arredamento ispirato alle forme amichevolmente «gommose» del Bibendum, l'Omino Michelin che proprio quest'anno ha spento 120 candeline e il 1° ottobre ha indossato la corona di «Icona del millennio» conferitagli da un'autorevole organizzazione americana specializzata in grandi eventi nel mondo del marketing, della pubblicità e della tecnologia.A sintetizzare la filosofia dell'iniziativa provvede Stefano Adagio, responsabile Vendite Business to Consumer di Michelin Italia: «Il nostro obiettivo è accompagnare l'automobilista lungo tutto il percorso di scelta, acquisto e utilizzo degli pneumatici facendogli vivere la migliore esperienza possibile».riproduzione riservata ®