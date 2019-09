Giampaolo? Uomo derby: imbattuto nei sei di Genova

Luca Uccello

MILANO - Quattro vittorie e due pareggi. Sono questi i numeri di Marco Giampaolo a Genova, sulla panchina della Sampdoria, nel derby della Lanterna contro il Genoa. Ora la storia va riscritta a Milano ma il biglietto da visita con cui si presenta a San Siro non è male. Non lo è soprattutto in una settimana dove l'Inter è tornata a essere una squadra normale, che si può fermare.

Una settimana dove un pronostico non si può mai fare, dove chi parte dietro spesso ci guadagna. Novanta minuti dove il Milan dovrà dimostrare di aver capito come si deve giocare a calcio, come vuole il suo allenatore. Un secondo esordio per il tecnico rossonero già messo in guardia da Boban e in generale dai suoi tifosi. Ma vincere un derby, si sa, può cambiare la vita. Anche in questo caso, i precedenti giocano a suo favore: alla prima stagione in blucerchiato, 2016-17, battè il Genoa sia all'andata che al ritorno. E il primo fu quello che lo salvò da un esonero pressoché scontato, fu quello che lo trasformò da brutto anatroccolo a cigno. «Il derby di per sé è importante e divertente. Non si va in guerra, ma a giocare una partita di calcio». La filosofia di Marco Giampaolo non è cambiata, è rimasta la stessa. «Il Milan cercherà di fare la sua partita e fare il Milan». A Genova, al termine del suo ciclo, svelò per così dire il suo segreto: «Non abbiamo conosciuto la delusione della sconfitta, ma è chiaro che è stato raggiunto grazie a chi mi ha messo nelle condizioni di poterlo fare: i calciatori in primis, ma anche il club, e il sostegno incessante dei nostri tifosi». Tre componenti fondamentali per vincere.

È quello che si augurano di cuire tutti i rossoneri e in modo particolare Boban, che non dimentica il suo passato da giocare, i suoi derby giocati e vinti. «Il derby del 6-0 (quello con Cesarone Maldini in panchina) è stato pazzesco. Ci fu anche un 5-0 in Coppa Italia, ma non è mai la stessa cosa. Abbiamo avuto anche delle sconfitte, ma le vittorie ti danno grande emozione, sono quelle che si vogliono sempre ricordare».

Oggi lo affronta in maniera diversa, per la prima volta da dirigente: «Da dirigente è diverso rispetto che da calciatore e sinceramente cerco di essere calmo e di vedere le cose con logica calcistica per migliorare tutti insieme».

Giovedì 19 Settembre 2019, 05:01

