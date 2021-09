Giammarco Oberto

Venduta al dettaglio in negozi regolari, in bustine colorate dai nomi che strizzano l'occhio al consumatore, spesso minorenne: Amnesia Dream, Gelato, Caramel Fruit, Cookie Hash. Marijuana legale, sulla carta, ma in realtà con una quantità di principio attivo che la avvicinava a quella illegale. I finanzieri del Comando provinciale di Milano sono andati a colpo sicuro, con la perquisizione di 27 negozi di cannabis light che ha dopo sette mesi di indagini l'operazione Just Smoke. Dal fornitore al negozio: seguendo la pista i finanzieri hanno rintracciato 14 chili di lotti stupefacenti, venduti al banco dai gestori, che potrebbero anche essere stati inconsapevoli, oppure nei distributori automatici forniti dai grossisti. Alcuni distributori non richiedevano neppure documenti agli acquirenti, ed erano quindi utilizzabili anche da minorenni.

L'indagine parte da una mirata operazione di controllo del territorio fatta dalle Fiamme gialle a Melegnano il marzo scorso. Stanano alcuni grossisti che mettevano in commercio prodotti con un contenuto di sostanza stupefacente maggiore di quello permesso dalla legge. La quantità di tetra-idro-cannabinolo (il Thc, che produce effetti psicotropi) ammessa per la cannabis light che può essere venduta in Italia è fissata allo 0,5%, ma in molti prodotti era superiore. Il 24 marzo i finanzieri sequestrano 9,3 chili di marijuana ancora da confezionare e in circa 2000 bustine pronte per essere immesse sul mercato. I due rappresentanti legali di altrettante società operanti nell'hinterland milanese vengono denunciati.

Con l'esame della documentazione contabile i Baschi verdi ricostruiscono la filiera di vendita e individuano i partner economici della società fornitrice della droga. E l'operazione Just Smoke entra nella seconda fase. Che porta all'ultimo blitz. Nei 27 negozi perquisiti sono stati sequestrati altri 4,778 chili di marijuana della stessa tipologia scoperta a marzo.

