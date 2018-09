Giammarco Oberto Una domenica aperta da Re Giorgio Armani e chiusa dagli Oscar

Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giammarco ObertoUna domenica aperta da Re Giorgio Armani e chiusa dagli Oscar della moda sostenibile alla Scala. In mezzo, una griffe su tutte, Dolce&Gabbana. Abbastanza per riempire le strade del centro di migliaia di persone, tra operatori del settore, appassionati, curiosi, turisti, cacciatori di selfie, aspiranti modelle, fotografi, troupe televisive. Cala il sipario sulla Fashion Week e come sempre eccitazione si assomma al caos, la frenesia alla rabbia della gente comune. Taxi introvabili - anche 20 minuti l'attesa - traffico nel caos, imbrigliato in un dedalo di percorsi obbligati, deviazioni. Anche ieri città frenetica nella giornata più bollente della MFW, la Milano Fashion Week: un tour de force di 60 sfilate, 80 presentazioni e più di 40 eventi collegati, che hanno visto impegnati per la sicurezza 200 agenti della questura.Per la sfilata Armani come sempre ha scelto il suo teatro in via Bergognone. Applauditissimi i suoi ospiti, da Cate Blanchett a Fiorello, da Patrick Schwarzenegger (figlio di Arnold) a Abby Champion. Stuoli di ragazzine in delirio con cellulare alla mano hanno preso d'assalto il Metropol di viale Piave, dove Dolce&Gabbana hanno portato le top che han fatto la storia della moda: Monica Bellucci, Eva Herzigova, Carla Bruni, Helena Kristensen, Isabella Rossellini con i figli Elettra e Roberto.Piazza della Scala inagibile dal pomeriggio: cinta da transenne e presidiata dai vigili, dalle 19,30 si è trasformata in un gigantesco foyer all'aria aperta per accogliere i 1300 ospiti vip dei Green Fashion Award, gli Oscar della moda sostenibile consegnati a 13 personalità del settore. Vip, imprenditori, celebrity, stilisti e le dee della bellezza Kate Blanchett, Julian Moore, Cindy Crawford. A fare gli onori di casa Carlo Capasa, presidente di Camera moda, e Livia Firth, anima degli Oscar. Tutto sotto gli occhi sgranati del popolo dei curiosi: tenuto a debita distanza.