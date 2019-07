Giammarco Oberto

Un ragazzo nel corpo di un uomo. Marco Campanella compirà 37 anni il prossimo 15 luglio, ma l'età anagrafica mente. Persino i vicini in quel palazzo al civico 4 di via Sante Giovannelli a Legnano dove lunedì mattina ha ammazzato il padre Michele con 10 furiose coltellate lo definiscono così, «un ragazzo». Sempre educato, dicono, ma «un po' strano».

Un tipo schivo, senza amici, senza una fidanzata, senza un lavoro. Sempre nella sua cameretta ad ascoltare musica e suonare la chitarra, la sua passione. Studiava ancora, Marco. I coniugi Campanella lo hanno adottato che aveva un anno. Diplomato al Conservatorio, da poco si era laureato in Lingue. E ora stava meditando di iscriversi a Scienze politiche, nonostante abbia ottenuto la prima laurea dopo dieci anni da fuori corso. Cercarsi un lavoro non era tra le sue priorità, tanto alle sue esigenze provvedevano i genitori. Uno stile di vita che il padre Michele, 71 anni, maresciallo della guardia di finanza in pensione, non mandava più giù. E le discussioni si facevano sempre più accese. Fino al raptus di lunedì. Lo ha raccontato lui stesso al pm di Busto Arsizio Francesca Parola dopo l'arresto per omicidio volontario aggravato: «Erano almeno due anni che i rapporti tra me e mio padre erano deteriorati. Lui mi diceva in continuazione di trovarmi un lavoro, io invece volevo studiare».

È da manuale di psicologia il movente del delitto che si è consumato sul balcone di casa Campanella, al terzo piano, sotto gli occhi attoniti di un muratore che dal palazzo davanti ha visto tutto: l'anziano che corre sul balcone e il ragazzo che piomba su di lui e lo colpisce più volte con un coltello preso in cucina, con una lama da carne lunga 30 centimetri. Un gesto definitivo dietro il quale c'è la frustrazione per aver deluso il genitore che lo aveva adottato e l'insofferenza crescente per i continui rimbrotti. «L'ho ucciso perché da lui mi sentivo continuamente umiliato». L'interrogatorio di convalida del fermo è fissato per questa mattina in Tribunale a Busto Arsizio.

Mercoledì 3 Luglio 2019

