Giammarco Oberto

Un mix di sfortuna da parte dei banditi e di intuito ed efficienza da parte dei poliziotti. Così è stata risolta in meno di 24 ore la rapina a mano armata ai danni dell'attaccante del Milan Samu Castillejo. Due uomini di 30 anni sono stati arrestati dalla polizia stradale di Arezzo. Secondo gli investigatori si tratta di trasfertisti della rapina, che dal Sud raggiungono Milano per fare i colpi e poi sparire. Il loro arresto ha portato ieri sera la squadra mobile a perquisire un appartamento a Brugherio, ritenuto possibile covo della banda.

La coppia a bordo di un'auto è stata notata da una pattuglia nella stazione di servizio Bettole, sull'A1 Milano-Napoli. Gli agenti hanno fermato i due giovani per un controllo e li hanno trovati in possesso di un orologio di lusso. Nel frattempo dalla questura di Milano i dati identificativi dell'orologio da 80mila euro erano stati inseriti nei canali informativi della polizia. Gli agenti toscani hanno contattato i colleghi della Mobile di Milano proprio mentre il calciatore stava formalizzando la sua denuncia. Da Arezzo hanno inviato una foto dell'orologio sospetto: Castillejo lo ha riconosciuto e per i due uomini sono scattate le manette.

Il calciatore era stato avvicinato martedì in piazza Principessa Clotilde dai due banditi, uno dei quali gli ha puntato una pistola. Si sono fatti consegnare l'orologio e sono fuggiti su due maxi scooter.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 05:01

