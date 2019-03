Giammarco Oberto

Un'interrogazione parlamentare al ministro per i Beni culturali e persino un monito da Strasburgo. Diventa un caso politico l'interesse dell'Arabia Saudita sulla Scala. Il Paese del Golfo vorrebbe un posto nel cda tra i soci fondatori del massimo teatro lirico italiano. Un'operazione per la quale il governo di Riad sarebbe pronto a sganciare una donazione di 15 milioni di euro spalmati su cinque anni più altri centomila euro all'anno per finanziare l'accademia dei musicisti.

La partita è stata gestita dal sovrintendente Alexander Pereira, ma sono molte le perplessità in seno al cda del Piermarini. Le ha raccolte il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri nella sua interrogazione a Bonisoli. «Bisogna dire chiaramente e a tutti i livelli no alla presenza dei sauditi nel cda di una nostra fondamentale istituzione culturale - ha ribadito ieri Gasparri - quel Paese non offre garanzie sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali». Un monito arriva anche dal Parlamento europeo: «L'ipotesi saudita è uno schiaffo alla Milano di diritti» è la nota del presidente della Commissione dei diritti umani Antonio Panzeri, in quota Pd.

Sul caso ieri è intervenuto anche Sala, che nella sua veste di sindaco è anche presidente del cda: «C'è la necessità di essere totalmente trasparenti rispetto alla provenienza dei fondi» ha detto. Secondo Sala la partecipazione dei sauditi non si dovrebbe limitare «ad un finanziamento puro, perché non funzionerebbe». Ma deve essere piuttosto «l'occasione per rafforzare l'immagine della Scala in Mediorente e portarla in tournée in quei Paesi». I soldi arabi dovrebbero quindi servire per potenziare l'immagine internazionale del Piermarini. Il governatore Fontana, che nel cda ha un posto (affidato a Philippe Daverio), temporeggia in attesa che si pronunci il governo italiano. Ma la parola finale spetta al cda della Scala, che si riunirà il 18 marzo.

