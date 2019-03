Giammarco Oberto

Un'intera famiglia falciata da un'auto pirata sulle strisce pedonali. Quattro bambini e una giovane madre finiti in ospedale in codice rosso. È pesantissimo il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio poco prima delle 17 a Buccinasco, nell'hinterland a sud di Milano. Nessuna delle vittime sarebbe però in pericolo di vita.

La donna, 29 anni, era andata a prendere a scuola uno dei figli e stava tornando a casa a piedi con i suoi tre bambini di 5,6 e 7 anni e la nipotina di appena un anno nel passeggino. Mentre la comitiva attraversava via Lario sulle strisce pedonali, all'improvviso è sbucata un'auto a forte velocità. Ha falciato tutta la famiglia, passeggino compreso, e senza rallentare si è allontanata. L'allarme è stato immediato. I soccorsi sono arrivati in forze. La piccola di un anno è stata portata al San Carlo. Il più grave è il bambino di 5 anni, che ha riportato la frattura di un polso e un trauma all'addome: è stato portato dall'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo insieme alla madre. Le sue sorelline di 6 e 7 anni sono state portate al Niguarda.

I carabinieri della compagnia di Corsico, guidati dal capitano Pasquale Puca, hanno fermato il pirata della starda un'ora dopo: si tratta di un italiano di 58 anni.

