Giammarco Oberto

Un inseguimento infinito, da Como a Milano, 30 chilometri a rotta di collo tallonato dalle sirene. Poi il tentativo di investire i carabinieri che lo avevano chiuso in un vicolo cieco. Alla fine ci sono voluti cinque colpi di pistola per fermarlo. Bilancio di una notte alla Fast&Furious sulle strade della Lombardia: un uomo ferito da tre proiettili e due militari contusi con prognosi di 10 e 15 giorni.

L'inseguimento si è innescato nel Comasco, quando una Bmw non si è fermata a un controllo. L'uomo al volante ha dato gas e tentato di seminare le volanti. Intorno all'una della notte tra martedì e ieri l'auto in fuga è arrivata fino alla zona industriale di Rho, alle porte di Milano. Qui è stata intercettata da una pattuglia della stazione locale dell'Arma e incalzata fino in una strada senza via di uscita. L'uomo al volante si è trovato in un vicolo cieco, con la via della fuga sbarrata dalla gazzella dei carabinieri. Ma quando i due militari sono scesi per bloccarlo, ha ingranato la retromarcia e speronato l'auto del 112. Per tre volte ha ripetuto l'operazione, fino a spedire la gazzella contro un palo a dieci metri di distanza. I due carabinieri si sono lanciati a terra per evitare di essere investiti. A quel punto uno dei due, ferito a una gamba, ha impugnato l'arma di ordinanza e sparato cinque colpi contro la Bmw, centrando il blocco motore e il parabrezza. Tre proiettili hanno ferito il fuggiasco: uno al polso, due al braccio. Uno dei colpi gli ha frantumato l'omero. Si tratta di un marocchino di 46 anni, residente a Rosate, con precedenti per spaccio, armi e rissa. È stato ricoverato in codice giallo al Niguarda, dove ha subito un intervento chirurgico: non è in pericolo di vita. Sull'auto i carabinieri hanno trovato una dose di cocaina. Ora l'indagine è aperta per ricostruire i suoi movimenti prima dell'inseguimento.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA