Giammarco Oberto

Un giorno buono per Milano, dopo i pessimi dati di domenica: i contagi sono in calo, sia nella Città Metropolitana (benché resti la più colpita In Lombardia), sia nei confini comunali. E un calo generale dei nuovi positivi si registra nell'intera regione, con il dato sorprendente di Sondrio: ieri nella città della Valtellina si sono registrati zero nuovi casi.

MILANO. I dati di ieri sono incoraggianti, benché resti la provincia con il maggior numero di nuovi contagi. Nella Città Metropolitana i nuovi casi rispetto alle 24 ore precedenti sono stati 188 contro i 463 del giorno precedente: ora il totale dei positivi tra Milano e hinterland è 18.559. A Milano città i nuovi casi sono 79, contro i 241 di domenica: il totale è ora 7867. E spunta anche un numero dei decessi avvenuti in città fino al 23 aprile: 1124 milanesi. Lo ha chiarito il governatore Fontana con una lettera al sindaco Sala che aveva chiesto più trasparenza sui dati. Nel dettaglio, più del 94 per cento dei decessi ha riguardato uomini e donne dai 60 anni in su. Il 61,8 per cento del totale aveva un'età compresa tra 80 e 99 anni (695 persone), il 32,1 per cento tra i 60 e i 79 anni (361 persone). E quattro vittime avevano tra 20 e 39 anni, altrettante più di 100.

REGIONE. I nuovi positivi rispetto al giorno precedente sono 590, contro i 920 delle 24 ore precedenti. Il totale nell'intera regione è 73.479 contagiati. Ma mentre lunedì erano stati registrati più contagi e meno decessi, ieri i numeri si sono ribaltati: le vittime in 24 ore sono state 124, contro le 56 del giorno prima. Ora il totale delle morti da coronavirus è salito a 13.449. In 24 ore i guariti sono stati 1409 (il totale è ora 48.471), i ricoveri in ospedale sono 7525 rispetto agli 8489 di domenica (- 956), quelli in terapia intensiva 680 (un calo di 26 ricoveri in un giorno).

PROVINCE. QLa provincia con più casi è quella di Milano. Seguono Brescia 12.599 (+35), Bergamo 11.150 (+37), Cremona 5971 (+5), Monza 4516 (+39). E si registra il miracolo Sondrio: 1132, con zero casi in 24 ore.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA