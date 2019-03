Giammarco Oberto

Tutto in due ore. Nel cuore della notte, tra le zone di Garibaldi e di Centrale. Due gruppi distinti - uno di magrebini, l'altro di africani - hanno seminato il terrore tra i tiratardi della movida, mettendo a segno cinque rapine violente per impossessarsi di telefonini, orologi, contanti.

La prima sequenza di aggressioni si è consumata nel dedalo di strade tra la Stazione Centrale e corso Buenos Aires: lo stesso terreno di caccia in cui 11 mesi fa una coppia di marocchini scatenò una notte di violenza culminata con l'accoltellamento a morte di un cameriere bengalese che tornava a casa, Samsul Haque, 22 anni: venerdì scorso sono stati condannati all'ergastolo.

Alle 3,05 le gazzelle del nucleo radiomobile sono intervenute in via Lepetit per soccorrere un turco di 31 anni colpito da pugni al volto da un gruppo di quattro persone: lo hanno lasciato a terra e sono scappati con il suo portafogli con dentro 200 euro. L'uomo è stato portato in codice verde al Fatebenefratelli. Il gruppo sarebbe lo stesso - è l'ipotesi dei militari che stanno ricostruendo i raid anche attraverso i filmati delle telecamere di sicurezza - che un'ora e mezza dopo ha aggredito un ragazzo italiano di 23 anni in via Lazzaretto: uno dei rapinatori gli ha stretto le mani intorno al collo e gli altri gli hanno preso il portafoglio. Alle 5 un altro italiano di 24 anni è stato circondato e rapinato, anche in questo caso da un gruppo di quattro nordafricani.

Corso Como è stato teatro di altre due rapine, questa volta commesse da un gruppo di centrafricani: alle 3,30 un 33enne di Pavia è stato rapinato del Rolex Daytona da 10mila euro davanti alla discoteca Loolapaloosa. E sempre un Rolex - un Datejust da 10mila euro - è il bottino dell'aggressione a una ragazza di 22 anni, avvenuta alle 4,45 all'angolo tra corso Como e via de Tocqueville. In qusto caso l'equipaggio del Radiomobile ha individuato e catturato poco distante due del gruppo composto da una mezza dozzina di rapinatori: due clandestini senegalesi di 22 e 20 anni. Il più giovane aveva ancora in tasca l'orologio dell'ultima vittima.

