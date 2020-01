Giammarco Oberto

Tute di protezione bianche, mascherine, guanti e termometri digitali in pugno: da ieri l'allerta coronavirus all'aeroporto di Malpensa ha l'aspetto di un gruppo di medici incaricati d'urgenza dal ministro della Salute di monitorare i passeggeri in arrivo dalla Cina per prevenire qualsiasi possibile diffusione in Italia della polmonite che in Estremo Oriente ha già contagiato 2744 persone e fatto 80 vittime.

A Malpensa atterrano aerei provenienti da Pechino, Singapore e Hong Kong, mentre non ci sono voli da Wuhan, la città dove si è scatenata l'epidemia di Capodanno. Gli aerei dall'Estremo Oriente arrivano tutti di mattina presto. Ieri il debutto della task force è stato sul volo proveniente da Hong Kong e atterrato alle 6,44. L'équipe medica - per lo scalo varesino il ministero ha arruolato 14 medici e altrettanti infermieri - è salita a bordo del CX233 della Cathay Pacific. I passeggeri sono stati fermati sui sedili e a ognuno è stata misurata la temperatura: un bip e via, un'operazione di pochi secondi per ogni persona. Solo con esito negativo c'è il permesso dello sbarco. In caso di febbre viene attivato il protocollo di sicurezza che prevede l'isolamento del paziente e il suo trasporto con unità ad hoc nel reparto Malattie infettive delle strutture ospedaliere predisposte per tutti gli approfondimenti diagnostici necessari.

Martedì 28 Gennaio 2020, 05:01

