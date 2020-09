Giammarco Oberto

Sul caso camici ora la parola passa ai telefoni. Ovvero i cellulari dei protagonisti e dei comprimari della vicenda della fornitura di 75mila camici per il personale sanitario affidata senza gara dalla Regione alla Dama spa. Il cellulare di Attilio Fontana, no: glielo hanno già clonato mercoledì i finanzieri di Pavia che indagano sul caso Diasorin. Ma quello di sua moglie, sì.

Su mandato della procura, ieri i militari del nucleo di polizia valutaria della guardia di finanza hanno acquisito il contenuto del cellulare di Roberta Dini, moglie del governatore, e quello dei telefonini degli assessori regionali Davide Caparini e Raffaele Cattaneo. Stessa sorte per il cellulare di Giulia Martinelli, capo della segreteria del presidente della Lombardia nonché ex compagna del leader della Lega Matteo Salvini. Nessuno dei quattro è indagato. I finanzieri hanno messo le mani anche sul contenuto dei telefonini di alcuni tra il personale dello staff di Fontana. Sarà il consulente della procura a selezionare il contenuto in base a parole chiave, che sono 51: camici, moglie, fratello, cognato, donazione, tessuti, certificazioni, Trivulzio, mascherine, restituzione, consegna, ordine, Aria, bonifico, Svizzera, Regione, Fontana, Dini, iban e molte altre.

L'acquisizione si è resa necessaria - spiegano dalla procura - alla luce delle testimonianze messe a verbale dai testi sentiti nei mesi scorsi e dalle prove documentali raccolte dalle Fiamme Gialle. Nelle mani degli inquirenti ci sono anche i cloni dei telefonini degli indagati, Filippo Bongiovanni, ex dg di Aria - la centrale acquisti della Regione - una sua dirigente e soprattutto Andrea Dini, cognato di Fontana: dal suo telefono i militari hanno scaricato messaggi e chat relativi alla vicenda. Dini è il titolare della Dama spa (di cui la sorella Roberta ha il 10% delle quote), l'azienda al centro dell'indagine per un affidamento senza gara del 16 aprile scorso di una fornitura di 75 mila camici per oltre mezzo milione di euro. Fornitura trasformata in donazione - è l'ipotesi degli inquirenti - quando è venuto a galla il conflitto di interessi e quindi mai completata.

