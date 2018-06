Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giammarco ObertoSono romeni, tutti di etnia rom e legati l'un l'altro da legami di parentela. E tutti sono professionisti del furto con spaccata. Gli obiettivi privilegiati, le concessionarie di auto di lusso e negozi di telefonia. E ricettare la refurtiva non era un problema.Ieri i carabinieri del Comando provinciale di Milano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Monza, nei confronti di 29 persone di etnia rom - 28 cittadini romeni e uno ceco - con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al furto aggravato. Sei degli arrestati erano già detenuti per altri reati nelle carceri di San Vittore, Vigevano, Pavia e Cremona, un settimo lo hanno arrestato a Milano: è un 61enne specializzato nella ricettazione. Gli altri 22 invece sono uccel di bosco. Tra i latitanti ci sarebbe anche il capo dell'organizzazione, un 21enne rom. Gli inquirenti pensano che si trovino all'estero, probabilmente in Romania: nei loro confronti è stato emesso un mandato di arresto europeo.Secondo quanto ricostruito dai militari, il gruppo aveva basi logistiche tra Monza e Milano, dalle quali partiva per commettere i colpi in tutto il Nord Italia. L'indagine è partita nel luglio 2016 dopo un furto nella concessionaria Alfa Romeo di Arcore: i ladri portarono via cinque Giulia, ma si lasciarono dietro un'unica impronta digitale. A partire da quel colpo, gli inquirenti, coordinati dal pm Stefania Di Tullio, hanno ricostruito ed attribuito alla banda 41 furti. Il modus operandi era sempre lo stesso: si muovevano sul territorio con commando di sei o otto persone, organizzati quasi militarmente, tutti specialisti capaci di effettuare furti in pochi minuti. Soprattutto di auto di grossa cilindrata ancora da immatricolare, che venivano poi rivendute all'estero. In una circostanza, in particolare, dopo aver infranto la vetrina di una concessionaria utilizzando un'utilitaria ariete, i malviventi sono riusciti a sottrarre 3 suv di ingente valore. Nel corso dell'indagine sono state recuperate quattro vetture, per un totale di circa 60 mila euro.Prima ancora che dal Comando provinciale, l'operazione è stata annunciata ieri mattina dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, ospite di Agorà su Raitre: «Hanno arrestato 29 rom, il censimento è più che mai urgente».riproduzione riservata ®