Giammarco Oberto Solo un urlo. E quando i testimoni si sono girati verso la porta,

Giammarco ObertoSolo un urlo. E quando i testimoni si sono girati verso la porta, l'hanno vista ribaltata sul campo da gioco. E sotto, un bambino. Immobile. Doveva essere una domenica di festa, a Cerro al Lambro, piccolo Comune a sud est di Milano. E invece la giornata di giochi all'oratorio San Giovanni Bosco è finita con le ambulanze e un elicottero del 118 sul campetto di gioco, e un bimbo di otto anni che ora lotta tra la vita la morte all'ospedale Papa Giovanni XXXIII di Bergamo. Ora spetta ai carabinieri chiarire se l'incidente avrebbe potuto essere evitato. Di certo quella non era fissata al terreno: è una porta di quelle mobili, per poterla spostare in altre porzioni del campo.Il dramma si è consumato ieri pomeriggio, alle 16,30, durante la festa dell'oratorio. Il bambino stava partecipando con i suoi coetanei alla festa dell'oratorio. Secondo quanto ricostruito dai militari di Melegnano, si è arrampicato sulla traversa della porta da calcio, che però non essendo fissata si è ribaltata trascinandolo al suolo e schiacciandolo. La vittima ha perso i sensi, scatenando subito l'allarme tra gli adulti presenti. Immediata la chiamata al 118 e l'arrivo sul posto di ambulanza ed elisoccorso. Il bimbo poco dopo ha ripreso conoscenza ma, giudicato grave anche se non in pericolo di vita, è stato immediatamente trasportato in elisoccorso agli Ospedali Riuniti di Bergamo. È stato ricoverato in prognosi riservata con un grave trauma cranico. Le prossime ore saranno decisive per capire il suo decorso clinico.riproduzione riservata ®