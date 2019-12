Giammarco Oberto

Sembrava un fagotto di coperte buttate su una carrozzina da paraplegico. Invece sotto il piumone c'era un cadavere. Quello di un clochard disabile di 64 anni. Tragedia della povertà nella Milano sfavillante che si prepara a festeggiare Sant'Ambrogio, il primo morto di freddo di questo fine anno dove in realtà il gelo ancora non ha cominciato a mordere davvero: la notte scorsa il termometro è sceso fino a un grado sopra lo zero.

La vittima si chiamava Nica Tudor, romeno. La notte scorsa si è sistemato con la sua carrozzella all'uscita della metro di Molino Dorino. Si è infagottato sotto il piumone e si è addormentato. Alle 7,40 di ieri una studentessa, che tutte le mattine prende la metro lì e spesso lo incrociava seduto sulla sua carrozzella, ha chiamato il 118. Quando i soccorritori sono arrivati non hanno potuto che constare il decesso del clochard. È intervenuta la polizia scientifica per i rilievi: secondo un primo esame del cadavere, irrigidito nel rigor mortis, il decesso sarebbe avvenuto diverse ore prima del ritrovamento.

Nica Tudor era conosciuto dai servizi sociali del Comune. «Lo conoscevamo da anni - spiegano dall'assessorato alle Politiche sociali - molte volte era stato intercettato dalle nostre unità mobili che ogni notte perlustrano la città per monitorare la situazione dei senza dimora e convincerli ad accettare un posto nelle strutture». Ma Tudor, anche la scorsa notte, ha rifiutato aiuto e l'offerta di un posto letto nei centri aperti dal Comune per l'emergenza freddo.

