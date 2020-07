Giammarco Oberto

Sabato sera, passate le 21, dai tornelli della metro in stazione Garibaldi sciamano i giovani che passeranno la notte in zona corso Como. E trovano un muro di agenti: fermano e controllano, anche sulle banchine, anche sulle carrozze. E staccano multe salatissime: verbali fino a 400 euro per le violazioni delle regole anti contagio.

È il giro di vite sulla movida disposto dal Comitato per l'ordine e la sicurezza che si è riunito in prefettura dopo le polemiche per il dilagare di un divertimento notturno senza regole, ancora più pericoloso in fase di post pandemia. Il servizio è stato disposto dalla questura dopo l'ora di cena, quando rientrano a casa i milanesi diurni, escono i nottambuli - giovani e giovanissimi - e Milano cambia decisamente marcia: da città attenta alle regole a luna park del divertimento, che si assembra fino a tarda ora nei luoghi chiave della movida. E soprattutto dimentica la mascherina a casa.

I poliziotti hanno sottoposto a controllo 186 persone, perlopiù giovani pronti a trascorrere la serata tra i tavolini dei locali di corso Como. Tredici sono stati trovati in giro per la metropolitana senza la mascherina indosso, obbligatoria per viaggiare sui mezzi pubblici secondo le disposizioni per contenere la diffusione del coronavirus. E sono state così multate: la sanzione è di 280 euro se si paga entro cinque giorni, altrimenti schizza a 400 euro. Difficile che dimenticheranno ancora la mascherina.

I controlli però danno anche uno spaccato di quello che invece i giovani non dimenticano di portarsi dietro per colonizzare la notte senza regole: droga e perfino coltelli. Quattro ragazzi minorenni sono stati indagati in stato di libertà per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale e perché durante la perquisizione sono stati trovati in possesso di 11 involucri di hashish (dal peso complessivo di 11,5 grammi), 2 di marijuana e di 2 coltelli con lame di grosse dimensioni.

Monday 27 July 2020, 05:01

