Ricoverato. E sono ormai 22 giorni. C'è uno strettissimo riserbo sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, al San Raffale dal 6 aprile, subito dopo il rientro dalla Pasqua trascorsa in Provenza a casa della primogenita Marina. Da allora, silenzio: il presidente di Forza Italia non ha fatto interviste, non ha mai inviato video messaggi, non si è mai collegato da remoto a eventi. Per lui - 85 anni a settembre e reduce dal Covid - assoluto riposo nella suite del reparto solventi al sesto piano dell'ospedale. E quello che esce all'esterno sulla sua situazione clinica arriva per vie indirette: attraverso la decisione dei giudici del caso Ruby ter, che hanno sospeso il processo.

Ieri i magistrati della settima sezione penale hanno esaminato attentamente i documenti medici forniti dalla difesa del Cavaliere e ne hanno accolto l'istanza di legittimo impedimento per motivi di salute. Il processo Ruby ter è «sospeso», con sospensione dei termini di prescrizione, fino a che Silvio Berlusconi non sarà dimesso dal San Raffaele. Il collegio presieduto da Marco Tremolada ha rinviato l'udienza al 19 maggio, quando si verificherà se ci saranno state o meno le dimissioni. In caso di uscita dall'ospedale dell'ex premier per quella data, se la difesa segnalerà ancora problemi di salute, il Tribunale valuterà di disporre una perizia con accertamenti medici. «Se la situazione migliorerà - ha detto Tremolada - ci vedremo nella maxi aula della Fiera», dove si svolge, date le restrizioni per l'emergenza Covid, l'attività d'udienza del processo, con al centro le accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza e che vede altre 28 persone imputate. Da parte sua il pm Luca Gaglio non si è opposto all'istanza di legittimo impedimento, data la «patologia in corso accertata», ma ha sollevato «perplessità» su «prognosi» indicate in altre relazioni mediche con cui la difesa ha chiesto un «rinvio lungo di 2 o 3 mesi» del processo, perché in queste prognosi, ha detto Gaglio, «si parla al condizionale».

Ma quanto sono gravi le condizioni di Berlusconi? Una domanda che dopo tre settimane si fanno sempre più spesso anche molti azzurri. Qualcosa si è lasciato sfuggire il suo legale Federico Cecconi: «Penso che a nessuno di noi possa far piacere essere ospedalizzato da tre settimane. A quanto mi hanno riferito - ha detto a margine dell'udienza - sulle condizioni di salute di Berlusconi hanno influito anche gli strascichi del Covid». Che il leader aveva contratto a inizio settembre, dopo le vacanze in Costa Smeralda, e da cui sembrava perfettamente guarito. «La prova più pericolosa della mia vita», l'aveva definita.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Aprile 2021, 05:01

