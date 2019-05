Giammarco Oberto

Quando il 14 ottobre 2017 i colleghi lo avevano fermato in tangenziale ad Assago, sapevano già che nella sua auto avrebbero trovato la sorpresa: 530 grammi di eroina già tagliata. Quel giorno finì la carriera nell'Arma di un appuntato all'epoca 42enne e prese slancio l'indagine dei carabinieri del Nucleo investigativo di Monza, partita proprio dalle intercettazioni del militare e che si è chiusa ieri con l'arresto di cinque tunisini, di un pluripregiudicato calabrese e dell'ex fidanzata dell'appuntato, una donna di 36 anni con passaporto sia tunisino che italiano. Le accuse contestate a vario titolo, secondo l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Monza Patrizia Gallucci, sono di spaccio di stupefacenti, corruzione, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ricettazione.

Il tassello chiave dell'operazione è l'appuntato, residente a Cinisello Balsamo e all'epoca in servizio alla Compagnia di Sesto San Giovanni. L'Arma ha già provveduto a congedarlo per degradazione. È in carcere dal 2017, è stato già condannato in via definitiva a sei anni per quel trasporto di eroina. Ora su di lui piovono nuove accuse.

«Un'infedeltà clamorosa», la sua, come l'ha definita il procuratore capo di Monza, Luisa Zanetti. La sua caduta nell'abisso è cominciata quando si è legato sentimentalmente alla tunisina. È diventato assuntore abituale di hashish e cocaina, e per alimentare il vizio - e per acquistare un bar per la fidanzata a Cinisello - ha cominciato a collaborare con il gruppo criminale smantellato ieri. Si era speso in prima persona per cercar di fare entrare in Italia due parenti della fidanzata, fermi allo spot di Lampedusa e intenzionati a raggiungere la Francia, procurando loro (e consegandole di persona dopo un volo in Sicilia) false denunce di smarrimento di documenti di identità a nome di due romeni inesistenti. Si era collegato più volte e senza motivi di servizio alla banca dati delle forze dell'ordine, è stato protagonista di episodi di corruzione e di detenzione di droga. In un'occasione ha avvertito un pusher che abitava nel palazzo della sua fidanzata che c'era un'indagine su di lui: «Occhio, ti hanno già sgamato, sta più attento» lo avvertì.

E poi c'è l'episodio del 2017 da cui è partita l'indagine sull'appuntato, che aveva già gli occhi dei colleghi addosso per quel suo stile di vita che lo stipendio da carabiniere non gli avrebbe potuto permettere: il furto da un ufficio dell'Arma a Sesto San Giovanni di una carta d'identità che doveva essere riconsegnata al cittadino che l'aveva smarrita. L'appuntato la consegnò al pregiudicato calabrese per realizzare una truffa sulla compravendita di un'auto. Una fonte confidenziale avvertì i carabinieri. E l'indagine sulla mela marcia partì.

