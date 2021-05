Giammarco Oberto

Pochi secondi, immortalati dalle telecamere a circuito chiuso di un palazzo, che alle 8,09 del 7 dicembre 2019 erano puntate sull'incrocio tra viale Bezzi e via Marostica: il filobus della 90 brucia il rosso, un mezzo della raccolta rifiuti gli si schianta nella fiancata. I feriti sono 18, 12 vengono portati in ospedale. Tra loro c'è anche Shirley Ortega Calangi, una babysitter di 49 anni: morirà il giorno dopo.

Un incidente choc su cui ieri il pm Rosaria Stagnaro ha chiuso le indagini, atto che prelude al rinvio a giudizio per l'autista del filobus. F.G., siciliano di 28 anni, è accuse di omicidio stradale aggravato e lesioni colpose. La posizione del conducente del mezzo Amsa è stata invece stralciata, in vista di una probabile richiesta di archiviazione.

La dinamica dell'incidente e le velocità dei mezzi coinvolti è stata minuziosamente ricostruita dalla consulenza cinematica e meccanica che la procura ha affidato ad esperti. Il filobus ha attraversato l'incrocio a velocità elevata e con il semaforo rosso, il mezzo Amsa invece era appena ripartito con il semaforo verde. Perché l'autista avesse bruciato il semaforo non è chiaro. Resta controversa la versione secondo cui il giovane fosse distratto dal telefonino, come aveva testimoniato una passeggera. «Quando è salito a bordo sembrava infastidito da qualcosa e appena partito si è messo al telefono», ha testimoniato al pm. Circostanza negata dall'autista, difeso dal legale Salvatore Leotta: «Non ero al telefono, non ero distratto da nulla, ma ho avuto un mancamento e mi si è offuscata la vista» la sua versione. Le indagini non sono riuscite ad accertare l'ipotesi.

