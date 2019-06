Giammarco Oberto

Per un corso rapido di imprecazioni in più lingue, presentarsi in Stazione Centrale un giorno di estate in cui Milano è costretta ad andare a piedi causa sciopero dei mezzi. Torme di turisti vomitati dai treni alla vigilia della Fashion Week maschile che scendono le scale e trovano le saracinesche della metro chiuse. «C'est quoi ce bordel?» s'indigna una ragazza francese che trascina un trolley che sembra un frigo. Un povero addetto Atm in pettorina gesticola in mezzo alla ressa internazionale e cerca di far capire in una sorta di esperanto che no, oggi l'underground è chiusa fino alle 12,45. M2, M3 e M5 sigillate, operativa solo la Rossa.

In superficie il caos prende la forma di due code ad anello che circondano la stazione neanche fosse il museo del Prado. Dalla Galleria delle Carrozze a piazza IV Novembre, tra l'ultimo della fila lunga 200 metri e i taxi ci sono 60 minuti di attesa. La gente è furente, il termometro segna 29 gradi. Il vestito buono del manager arrivato da Firenze è zuppo di sudore: «Devo andare a un meeting di lavoro a Lambrate, sono in coda da 40 minuti. Poi dite che a Milano i servizi funzionano come in Svizzera».

Dal punto di vista sindacale lo sciopero di quattro ore del trasporto pubblico locale contro il taglio ai finanziamenti è stato un successo, con un'adesione che ha raggiunto l'87%. Ma per tutti gli altri comuni mortali è stata una mattinata da incubo. Traffico impazzito su tutti i principali corsi, turisti spaesati e strade ingombre di bici, monopattini, skateboard: il puro stile milanese di far fronte all'emergenza. Poi ci sono quelli che cadono dalle nuvole, perché - poverini - neppure sapevano dello sciopero. Alla fermata della 92 in piazzale Lodi ragazzotti con il naso affondato nello smartphone aspettano indefessi il bus che non arriverà mai. Tocca a un vecchietto informarli che tanto vale farsela a piedi.

Venerdì 14 Giugno 2019, 05:01

