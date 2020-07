Giammarco Oberto

Per Paolo Efrem la passione per la politica è una cosa di famiglia. Suo nonno è stato ministro, in Eritrea, lo zio Sebaht Ephrem anche, ministro della Difesa e poi dell'Energia. E lui, consulente assicurativo, nato a Busto Arsizio nel 1981, cresciuto nel quartiere Santi Apostoli, ha tentato di ripercorrerne i passi in Italia: nel 2018 è entrato nel Consiglio comunale della sua cittadina, il primo eletto di origine africana, con la lista civica Busto Grande. Ha ottenuto 82 preferenze e gli si sono spalancate le porte del Comune. Ma dietro la sua elezione, secondo l'inchiesta del pm Silvia Bonardi sulle infiltrazioni mafiose nel settore dei rifiuti, che ieri ha portato all'arresto di cinque persone a Busto Arsizio, c'era la ndrangheta. Il capo del clan di Legnano-Lonate Pozzolo, Vincenzo Rispoli - anche lui finito in manette - gli avrebbe organizzato «una campagna elettorale vincente» - scrive il gip Sara Cipolla nell'ordinanza cautelare.

Efrem è finito in carcere per emissione di false fatture - centomila euro attraverso la sua società Efrem Trade - con l'aggravante dell'agevolazione delle cosche. La società, secondo le indagini, sulla carta si doveva occupare di gestione dei rifiuti, ma non aveva le licenze necessarie e avrebbe prodotto le fatture per operazioni inesistenti utili alla cosca della ndrangheta. I fondi neri creati, stando alle indagini del Gico della guardia di finanza di Milano, sarebbero serviti per pagare «spese di viaggio e di soggiorno» al nord dei familiari di Silvio Farao, presunto boss della ndrangheta detenuto al 41bis. Ma il grado di implicazione di Efrem era così elevato da essere diventato «l'autista di Daniele Frustillo», anche lui arrestato ieri.

Frustillo, ritenuto vicino alla cosca capeggiata dal boss Vincenzo Rispoli, «stipendiava» Paolo Efrem, «che svolgeva le mansioni di autista e lo aiutava in varie commissioni». È la dichiarazione messa a verbale da Matteo Molinari, imprenditore della Smr Ecologia, azienda di trattamento rifiuti che avrebbe subito l'infiltrazione delle cosche fin dal 2014.

Sia dai verbali dell'imprenditore che dalle analisi di alcune chat emerge, come scrive il gip, che il politico era «l'autista tuttofare» di Frustillo. E lo stesso consigliere, assieme a Frustillo, accompagnava in macchina i «parenti di Silvio Farao» che andavano a trovarlo quando era detenuto a Novara. Soggiorni pagati coi fondi neri creati con fatture false dallo stesso Efrem. Il giudice evidenzia che Frustillo «è saldamente legato ai Rispoli» e che quindi Efrem operava «per conto della potente famiglia» di ndrangheta. E con «estrema disinvoltura» metteva in atto una «sistematica emissione di fatture false» finalizzate a far uscire soldi dalle casse della società di Molinari, denaro che andava alla cosca. Il gip mette in luce la «spiccata pericolosità sociale» del consigliere sia per i rapporti con Frustillo che per la «opacità» di altre sue relazioni «con alti ambienti della politica locale».

Martedì 14 Luglio 2020

