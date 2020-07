Giammarco Oberto

Per la sua ultima dichiarazione, prima della camera di consiglio, si abbassa la mascherina con la scritta l'Africa non morirà mai. «Giudici, se volete condannatemi pure. Ma io volevo solo salvare delle vite». Ragionamento contorto, quello di Ousseynou Sy, seduto al banco degli imputati davanti alla Corte d'Assise. Da quell'aula è uscito tre ore dopo con una condanna a 24 anni di carcere.

«Chiedo giustizia per tutte le famiglie che hanno visto morire parenti di fronte alle nostre coste fra il 2018 e il 2019. Perché la giustizia non è a senso unico». L'ultimo tentativo di ribadire che dirottare lo scuolabus con il suo carico di 50 bambini, due insegnati e una bidella e cospargerlo di benzina - quel drammatico mattino del 20 marzo scorso, sulla Paullese - fosse un gesto dimostrativo. Ma per la Corte di Assise la storia è un'altra: Sy - nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, come hanno accertato gli psichiatri Renato Ariatti e Franco Martelli - voleva fare una strage. I giudici hanno di fatto accolto le accuse di sequestro di persona, aggravato dalla finalità terroristica, strage aggravata, incendio, lesioni e resistenza mosse dai pm Luca Poniz e Alberto Nobili, che avevano chiesto 24 anni con l'aggravante della finalità terroristica. La Corte, presieduta da Ilio Mannucci Pacini, ha anche riconosciuto risarcimenti a titolo di provvisionale pari a 25mila euro per ognuno dei ragazzi che si sono costituiti parti civili tramite i loro genitori (per i quali il risarcimento è di tremila euro a testa). «Faremo ricorso» ha annunciato l'avvocato dell'autista, Giovanni Garbagnati.

Alla lettura della sentenza il 48enne Sy non ha battuto ciglio, impassibile. Hanno esultato invece i genitori dei ragazzini, assiepati nell'aula bunker di San Vittore. E Adam, uno dei due ragazzini che quel giorno chiamò i carabinieri, ha commentato: «Adesso non ho più paura. Quando lui uscirà avrò già 37 anni».

Giovedì 16 Luglio 2020, 05:01

