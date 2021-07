Giammarco Oberto

Passata la grande paura, è lui stesso a rassicurare, con un messaggio inviato dal letto del reparto di emodinamica dell'ospedale Sant'Anna di Como in cui è ricoverato da domenica scorsa. «Sto bene, la situazione è sotto controllo e conto di ritornare rapidamente alla normalità. Sono moltissimi i messaggi di affetto che sto ricevendo in queste ore. A tutti coloro che mi sono stati vicini, un forte abbraccio virtuale e un arrivederci a presto». E scherza anche, Antonio Rossi, 52 anni, ex campione olimpico della canoa, tre volte oro ad Atlanta e a Sydney e portabandiera azzurro: «È solo il tagliando dei 50 anni».

Eppure Rossi, che ora è sottosegretario con delega allo Sport della Regione Lombardia, domenica ha visto la morte in faccia. Si è accasciato mentre partecipava ad una mezza maratona a Conegliano, in provincia di Treviso, terra veneta. I soccorsi sono stati immediati. Come immediata è stata la diagnosi: infarto. L'ex atleta è stato trasportato a sirene spiegate nell'ospedale di Conegliano. Poi, quando la situazione clinica lo ha consentito, è stato trasferito a Como dove lavora il cardiologo Mario Galli, amico e medico di fiducia del campione lecchese. Lì è stato sottoposto a un intervento di angioplastica: l'équipe gli ha impiantato uno stent per riparargli l'arteria. Ora le condizioni del politico ex olimpionico sono buone, tanto che potrebbe essere dimesso già nei prossimi giorni. «E dire che proprio in queste ore sarei dovuto partire per le Olimpiadi di Tokyo, viaggio a cui avevo rinunciato a causa dei rigidi controlli».

