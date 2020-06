Giammarco Oberto

«Non sono un molestatore seriale» aveva tuonato a Palazzo Marino davanti a una selva di giornalisti convocati per annunciare le sue dimissioni (imposte) dalla giunta. Per rafforzare la sua difesa si era portato dietro la moglie Olivia e il padre. Era il giugno del 2010 e all'epoca a Milano amministrava Letizia Moratti. Paolo Massari, giornalista prestato alla politica, con debutto sotto Gabriele Albertini, poi intruppato dalla Moratti alla guida dell'assessorato all'Ambiente, lasciava l'incarico dopo essere stato accusato di molestie sessuali da due donne. Sparito dalla ribalta politica, tutto si era sgonfiato. Ma adesso su di lui c'è un'altra pesantissima accusa, e dalla notte scorsa Massari è in una cella a San Vittore.

L'ex assessore, 54 anni, ora giornalista Mediaset specializzato in economia e tecnologie, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una amica, sua coetanea, ex compagna di scuola. La donna è stata soccorsa alle 21,45 da alcuni passanti, mentre invocava aiuto camminando seminuda in via Nino Bixio, a Porta Venezia. Subito sono intervenuti gli agenti delle volanti, a cui la donna ha confidato la verità: «Sono stata stuprata». I poliziotti l'hanno accompagnata alla clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato la violenza subita. La vittima ha raccontato tutto, e a tarda sera gli agenti, guidati dal dirigente Salvatore Anania, hanno suonato a casa di Massari. Lui non ha negato, ma ha detto che il rapporto era stato consenziente. Non gli hanno creduto, le accuse sono circostanziate e confermate dalle prime indagini: gli hanno fatto scattare le manette ai polsi e alle tre del mattino lo hanno portato a San Vittore, a disposizione del gip.

LA RICOSTRUZIONE. La donna, un'imprenditrice in franchising, aveva contattato il suo vecchio compagno di scuola per chiedergli un aiuto per superare alcuni problemi di lavoro legati all'emergenza coronavirus. Massari le ha dato appuntamento in un bar. Dopo l'aperitivo, i due hanno deciso di andare in un ristorante per la cena. A quel punto il giornalista le ha proposto di passare a casa sua per lasciare lo scooter. Sono scesi nel box e qui le due versioni cambiano: secondo la vittima, Massari ha tirato giù la porta basculante, la ha aggredita e violentata. Dopo lo stupro la donna è riuscita ad aprire la porta e a scappare in strada, seminuda e con vestiti a brandelli. I box è stato sigillato dalla polizia, e la scientifica ha già fatto i primi sopralluoghi.

IL PRECEDENTE. Per Massari, in quel box non è avvenuto nulla più di un rapporto consenziente tra adulti. Nel 2010, quando si era dimesso, aveva sostenuto che i suoi comportamenti erano stati fraintesi e dovuti solo a «un eccesso di cordialità e di giovialità che connotano la mia personalità». In quell'occasione una funzionaria del consolato norvegese e una dipendente di Palazzo Marino avevano scritto due lettere alla sindaca Moratti in cui denunciavano di aver subito molestie da parte di Massari. Ma le vittime si erano accontentate delle sue dimissioni, non avevano fatto querela e non era stata aperta alcuna indagine.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA