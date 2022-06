Giammarco Oberto

Non c'è il coniglio in pentola (e neppure il tragico finale), ma gli altri ingredienti di Attrazione fatale ci sono tutti. Una donna lasciata dopo due mesi di relazione ha trasformato il suo ex in un'ossessione. E per un anno lo ha perseguitato. In un crescendo di appostamenti, telefonate, messaggi sui social, fino alla minaccia finale: «Ti brucio e la casa e ti faccio pestare da un mio amico». E quando l'amico ha affettivamente telefonato, lui, un 42enne brianzolo, non ce l'ha più fatta ed ha raccontato tutto ai carabinieri. Chiuse le indagini, il gip di Monza ha deciso: la donna è stata sottoposta alla misura cautelare del divieto di avvicinamento per stalking aggravato. Se dovesse essere sorpresa nelle vicinanze della vittima, per lei scatteranno le manette.

Lei ha 32 anni, è di origini calabresi, abita nella zona di Seregno. La relazione con il 42enne è nata in pieno lockdown, nell'inverno del 2020. Ma nel febbraio 2021 l'uomo ha voluto troncare: ai carabinieri ha raccontato della gelosia patologica che affliggeva lei e rendeva la vita impossibile a lui. «Basta, è finita» la ha detto. E invece stava solo cominciando. E per l'uomo è stato un calvario durato un anno. Dapprima telefonate e Whatsapp a pioggia, poi, quando non rispondeva più, appostamenti sotto casa, furiose e continue citofonate. E quando lui ha disattivato il citofono e cambiato il numero di telefono, lo è andato a stanare sui social. I nick name non la fermavano: lo trovava sempre. E gli scaricava addosso centinaia di post. In un'occasione in preda a un raptus gli ha danneggiato la macchina a bastonate, ha minacciato di bruciargli la casa e farlo picchiare da alcuni suoi amici. E uno ha poi davvero telefonato al 42enne: «Un giorno ti aspetto fuori dal lavoro e ti ammazzo di botte». La vittima, che intanto si era trasferita da un amico per evitare di incontrala, a quel punto ha fatto denuncia e fatto partire le indagini.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Giugno 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA