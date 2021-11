Giammarco Oberto

Non albeggiava ancora quando i carabinieri della Compagnia i Sesto San Giovanni hanno acceso i motori. Decine di pattuglie, un blitz in grande stile per rivoltare i palazzi popolari Aler del quartiere Sant'Eusebio, a Cinisello Balsamo, un fortino di illegalità da anni al centro di indagini sullo spaccio di droga. I militari hanno stanato e ammanettato due persone, due cugini di 50 e 52 anni, di origine calabrese. Antonio e Bruno Berlingeri (detti Tony e Brunello) sono ritenuti il mandante e l'esecutore materiale del tentato omicidio di Luigi Guerra, 23 anni, ferito a colpi di arma da fuoco in strada la notte tra il 17 e il 18 settembre 2021.

Un diverbio finito a colpi di pistola, per un regolamento di conti: è questa la cornice entro la quale si è verificato l'agguato. Luigi Guerra, pregiudicato per reati legati alla droga e contro il patrimonio, è il fratello di Luca Guerra, considerato - fino al suo arresto avvenuto negli anni scorsi - il ras dello spaccio tra i palazzi di Sant'Eusebio, gestiti con un sistema di vedette, e pusher che si davano il cambio secondo turni prestabiliti a tavolino. Il giovane, secondo le indagini dei carabinieri, sarebbe stato punito per uno sgarro: a condannarlo è bastato uno schiaffo che nei mesi scorsi aveva dato a Bruno Berlingeri, fidanzato della sorella. Un'offesa che ha portato all'agguato di settembre, al quale Guerra era sopravvissuto per miracolo. Il 23enne, dopo essere stato colpito a colpi di pistola, si era trascinato dai prati del Parco del Grugnotorto fino alla sede della Croce Rossa di Cinisello. Trasportato in codice rosso al Niguarda, era stato salvato in extremis dai medici.

Durante il blitz di ieri, che ha visto coinvolti anche i militari del Nucleo cinofili di Orio al Serio (Bergamo) e Casatenovo (Monza), sono stati perquisiti circa 300 locali, tra box e cantine. I carabinieri hanno sequestrato tre motociclette e un'auto rubati, due proiettili calibro 9, poco meno di due etti di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e numerosi arnesi da scasso.



