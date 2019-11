Giammarco Oberto

Nessuno l'ha dimenticata. A Milano, la sua città, meno che mai. Silvia Romano è stata rapita esattamente un anno fa, quando un commando di otto uomini armati irruppe nel villaggio kenyota di Chakama - a 80 chilometri da Malindi - e rapì la cooperante partita da Milano per la Onlus Africa Miele.

Da allora, nonostante l'arresto di tre dei rapitori, di lei si sono perse le tracce. Aveva 23 anni, lo scorso 13 settembre ne ha compiuti 24, nella sua prigione. Perché Silvia è viva. Ne sono certi gli investigatori del Ros, che non hanno mai mollato l'indagine. Ritengono che si trovi in Somalia: Silvia sarebbe stata ceduta a un gruppo islamista legato ai jihadisti di Al-Shabaab, come ostaggio politico. E il complesso quadro istituzionale della Somalia rende difficile agire. Anche l'invio di una rogatoria internazionale potrebbe cadere nel vuoto.

«Domani è esattamente un anno dal rapimento della nostra concittadina Silvia Romano - ha scritto sulla sua pagina facebook il sindaco Sala - insieme alla famiglia chiedo che si continui a tentare ogni strada per riportarla a casa subito». Anche il Consiglio regionale lombardo ieri si è mosso, con una mozione urgente e bipartisan che contiene l'appello ad agire presto e con fermezza per riportarla a casa: «La Regione si attivi presso il Governo per mettere in campo tutti gli strumenti utili alla liberazione di Silvia Romano, per non lasciare nessuna strada intentata».

Ieri da Fano ha rotto per la prima volta il silenzio Lilian Sora, presidente di Africa Miele onlus: «Silvia era partita con l'idea di aiutare e ha imparato tanto. Io ho visto il suo grande impegno e anche la sua ambizione». La sicurezza sembrava garantita, dice: «Chakama era sicura. Avevamo precedenti di ragazzi rimasti da soli per periodi più lunghi. Se avessimo avuto sentore che ci fossero problemi l'avrei fatta andare via prima». E racconta: «Quel 20 novembre io e Silvia siamo state al telefono fino 20 minuti prima del sequestro. Mezz'ora dopo mi è arrivato un messaggio whatsapp da Malindi chiedendo di sincerarmi sulle condizioni di Chakama. Ho chiamato e mi hanno detto del rapimento. Credevamo che si sarebbe risolto tutto in poche ore. Invece siamo ancora qui ad aspettare».

Mercoledì 20 Novembre 2019, 05:01

