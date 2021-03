Giammarco Oberto

Nelle settimane più buie della prima ondata, tra gennaio e aprile dell'anno scorso, al Pio Albergo Trivulzio il tasso di mortalità rispetto al periodo pre pandemia è cresciuto del 40%. E degli oltre 300 anziani ospiti morti in quei mesi, più di cento - uno su tre - è stato ucciso dal Covid.

Sono i numeri choc contenuti nella maxi consulenza affidata nei mesi scorsi a un pool di cinque esperti dai pm che indagano sulla gestione dell'emergenza coronavirus al Pat. Il fascicolo è aperto per epidemia colposa e vede indagato il direttore generale del Pat Giuseppe Calicchio, che risponde di epidemia e omicidio colposi e violazione delle norme sulla sicurezza. Le parti offese - i parenti delle vittime - sono più di cento.

La perizia - che il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e i sostituti Mauro Clerici e Francesco De Tommasi hanno affidato tra gli altri all'epidemiologo Antonio Toniolo e al medico Franco Tagliaro - ha preso in esame più di 400 cartelle cliniche, quelle dei 300 anziani deceduti e le altre di ospiti malati. Sono cinque le relazioni finite agli atti, per centinaia di pagine: statistica sul flusso di ospiti e pazienti, medico legale, di medicina del lavoro, epidemiologica e l'ultima di un infettivologo. Dall'analisi delle cartelle è emerso che, in un periodo di carenze generali, nessuno dei morti era stato sottoposto in precedenza a tampone. Gli esperti, dunque, hanno diviso i decessi a seconda della maggiore o minore probabilità di morte per Covid: il 33% degli oltre 300 morti del periodo sarebbero deceduti quasi certamente per l'infezione.

Gli approfondimenti hanno anche evidenziato carenze sui dispositivi di protezione, sul tracciamento del virus, sull'isolamento degli ospiti, sulle informazioni al personale e sulla sicurezza sul lavoro. Elementi che però vanno inseriti nel contesto storico: erano le settimane in cui tutta Italia era colta di sorpresa da un virus che non sapeva come affrontare. Spetta ora ai magistrati valutare la necessità di ulteriori accertamenti e valutare come procedere per perseguire eventuali responsabilità.

