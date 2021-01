Giammarco Oberto

«Nella mia squadra ci sarà largo spazio per i giovani» aveva dichiarato Sala con l'annuncio della sua ricandidatura per un secondo mandato alla guida di Palazzo Marino. Ed eccoli, i due volti giovani - un uomo e una donna - che guideranno la lista del sindaco. Ieri Sala ne ha annunciato i nomi sulle sue pagine social, che gestisce in prima persona. Si tratta di Martina Riva, 27 anni, ed Emmanuel Conte, 41.

Entrambi sono cresciuti nella cantera del primo cittadino: «Sono entrati in politica cinque anni fa con me, li ho sempre seguiti e ora ritengo siano maturi per guidare la mia lista, che si chiamerà semplicemente Beppe Sala Sindaco. Maturi abbastanza, sostiene Sala, per non essere filoguidati: «Avranno totale autonomia, ho solo espresso loro il mio desiderio di costruire una lista giovane, che guardi ai giovani. E che rispetti i valori fondamentali che caratterizzano la mia proposta politica per il prossimo quinquennio: equità sociale, attenzione all'ambiente, innovazione nei modi e nelle azioni con cui il sistema pubblico si mette al servizio della comunità».

Martina Riva arriva dalle fila di +Europa. È praticante avvocato in uno studio legale internazionale e consigliera del Municipio 7. Emmanuel Conte, laureato in Economia politica. Ha iniziato la sua carriera professionale nel sistema bancario e oggi è un consigliere comunale di Milano progressista e presidente della commissione Bilancio di Palazzo Marino. Guideranno la lista che porta il nome del sindaco. Sala ha già annunciato mercoledì le prime quattro liste che lo sosterranno: Beppe Sala Sindaco, Pd, Milano Unita (l'ala sinistra dei Dem) ed Europa Verde. A breve potrebbero aggiungersi altre forze centriste, Azione di Calenda prima fra tutte.

Venerdì 15 Gennaio 2021

