Giammarco Oberto

Nell'ospedale realizzato in fretta e furia in piena emergenza Covid alla Fiera Milano ieri è entrato qualcuno. Non i pazienti in terapia intensiva a cui era stato destinato, ma i finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria. Su mandato della pm Cristina Roveda e dell'aggiunto Maurizio Romanelli, i militari delle Fiamme gialle hanno acquisito le carte del Fondo Fondazione Fiera Milano per la Lotta al coronavirus in via Manin, nell'ambito dell'indagine aperta dalla procura sulla realizzazione dell'ospedale anti-Covid nei padiglioni della Fiera.

L'inchiesta, al momento conoscitiva, senza indagati né ipotesi di reato, è stata aperta in seguito all'esposto con cui il sindacato Adl Cobas Lombardia ha chiesto ai pm di fare accertamenti e valutare eventuali profili di responsabilità in merito alla costruzione dell'ospedale. Nella denuncia, firmata dal portavoce del sindacato Riccardo Germani, si segnala che l'operazione della costruzione della struttura modulare in Fiera «presenta criticità già dal giorno successivo alla decisione di pubblicizzazione da parte di Regione Lombardia della Fondazione Fiera Milano per la lotta al coronavirus». E secondo l'esposto del sindacato, c'è anche qualcosa di poco chiaro sull'uso dei fondi privati - 21 milioni - utilizzati per la realizzazione. Criticità relative anche «alle cospicue donazioni arrivate da parte dei privati, per un totale di 21 milioni di euro» a questa Fondazione. Uno spreco di risorse, secondo il Cobas: 200 posti di terapia intensiva voluti dalla Regione - che si è anche avvalsa della consulenza di Guido Bertolaso - realizzati in piena emergenza e utilizzati pochissimo perché nel frattempo si era allentata la pressione sugli ospedali: secondo il calcolo del sindacato, ogni paziente transitato dalla struttura del Portello è costato 840mila euro.

Ultimo aggiornamento: Friday 24 July 2020, 05:01

