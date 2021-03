Giammarco Oberto

Nega e nega ancora: anche quello di Ibiza non è stato uno stupro, perché «le ragazze sono sempre state consenzienti». Alberto Genovese è collegato in videoconferenza da San Vittore, dove è recluso dal 6 novembre scorso, i magistrati lo ascoltano per un'ora dagli uffici del Palazzo di Giustizia. C'è anche la pm Rosaria Stagnaro all'interrogatorio di garanzia condotto dal gip Tommaso Perna relativo alla violenza sessuale - anche in questo caso secondo l'accusa dopo dosi massicce di cocaina e ketamina - ai danni di una modella di 23 anni il 10 luglio scorso a Ibiza, nella residenza chiamata Villa Lolita.

La linea del 43enne mago delle start up è la stessa che sostiene dopo l'arresto per il caso della 18enne abusata nella ormai celeberrima Terrazza Sentimento di piazza Cordusio: la modella, così come le altre ragazze che partecipavano ai suoi festini a base di droga e andavano nella sua stanza, lo facevano consapevolmente. La ragazza era coperta di lividi perché - ha ribadito, assistito dagli avvocati Luigi Isolabella e Davide Ferrari - aveva assunto molta droga e lui e la fidanzata Sarah, indagata in concorso con Genovese per violenza, avevano «tentato di calmarla tenendola ferma» perché si dimenava «ma non per abusare di lei».

Nell'interrogatorio ha anche spiegato il sistema delle sue feste: lui metteva a disposizione «tutto», compresa gran parte della cocaina che, comunque, di solito portavano due persone, di cui avrebbe anche fatto i nomi, «capaci di farti arrivare la cocaina ovunque tu sia in qualsiasi parte del mondo». Chi partecipava a quelle feste, ha detto, sapeva che c'era droga a fiumi. Chi si presentava alla porta, «ne era ben consapevole».

Genovese ha ribadito al gip che in carcere «sta male: alcuni giorni fa la difesa ha chiesto infatti i domiciliari in una clinica per la disintossicazione dalla cocaina. Istanza, però, bocciata. La difesa ora valuterà se fare o meno ricorso al Riesame contro la seconda ordinanza, relativa al caso Ibiza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA