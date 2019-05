Giammarco Oberto

Magistrati in pressing sul governatore Fontana, in vista del suo interrogatorio previsto per lunedì, nella veste di indagato per abuso d'ufficio.

Ieri i pm della Dda hanno ascoltato come teste Giulia Martinelli, ex compagna di Matteo Salvini e capo segreteria di Fontana, relativamente al filone di indagine sull'incarico in Regione affidato dal presidente della Regione al suo ex socio dello studio legale di Varese Luca Marsico. Oltre a far luce sulla sua collocazione al Nucleo di valutazione investimenti (che prevede un compenso di 11.550 euro all'anno e 185 euro a seduta), i pm vogliono anche fare accertamenti su una seconda consulenza (da 8000 euro) affidata a Marsico in Ferrovie Nord. Fontana si dice sereno: «Lunedì spiegherò tutto ai pm».

Intanto, mentre in procura continuano gli interrogatori degli indagati nella maxi inchiesta sul sistema corruttivo messo in piedi dal grande burattinaio Gioacchino Caianiello, nell'indagine si accende un faro anche sull'eurodeputata e coordinatrice provinciale di Forza Italia Lara Comi. I pm stanno vagliando contratti di consulenza ottenuti - attraverso Caianiello - da una società a lei riconducibile: «Contratti di consulenza da parte dell'ente Afol città metropolitana per un totale di 38mila euro» si legge nella richiesta di custodia cautelare della Dda per Caianiello. Il caso della consulenza alla società di Lara Comi, per la procura, testimonierebbe la capacità di Caianiello di «estendere la sua influenza politica e, parallelamente, quella criminale, ben oltre i confini della provincia di Varese». Comi ha dichiarato che la sua società non è coinvolta. Oggi intanto in procura sarà interrogato il consigliere di Forza Italia in Regione Fabio Altitonante, che ieri ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di sottosegretario all'area Expo.

