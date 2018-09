Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giammarco Oberto«Macchina, sir?». «Serve un passaggio, madame?». Onnipresenti, sfacciati. Il banchetto della Fashion Week è troppo ghiotto per non tentare di avere un posto a tavola. E così nella settimana delle sfilate i tassisti abusivi si sono scatenati ai quattro angoli della città a caccia di clienti. E dietro di loro, i vigili del Nucleo Freccia 1, istituito ad hoc per il contrasto dell'abusivismo nei trasporti.A Milano non ci sono stati eventi o feste dove gli abusivi non facessero la posta in strada. Buyer internazionali e turisti della moda sono stati accalappiati dopo le cene in corso Como, attesi sulle scale che salgono a piazza Gae Aulenti, fuori dal Just Cavalli, alla festa di Missoni in viale Eginardo, a quella di Philipp Plein in via Watt: «Taxi, signori?», anche se taxi non sono. Come giocare a guardie e ladri: da una parte le berline e i van privati a caccia di clienti, dall'altro le utilitarie senza insegne dei ghisa in borghese, che affiancano l'abusivo e sporgono dal finestrino la paletta. In 4 giorni hanno abbordato 189 veicoli - 75 auto private, 42 taxi, 72 Ncc, ovvero auto a noleggio con conducente - e 123 persone. Giù i clienti, quasi sempre stranieri e con l'aria di chi non capisce bene che cosa stia succedendo, controllo dei documenti. E se qualcosa non quadra, ecco la sanzione. Ne hanno staccate 34: 13 per acquisizione difforme rispetto alla normativa del noleggio con conducente, sette per violazioni del servizio taxi, 14 per violazioni al Codice della strada. I controlli hanno portato anche al ritiro di 13 patenti, 13 fermi amministrativi e 2 veicoli sequestrati. Nella rete perfino una Jaguar e una Ferrari, affittate dalle concessionarie a operatori della moda: è scattato il fermo amministrativo di due mesi per violazione dell'uso del noleggio senza conducente di autovetture di lusso.