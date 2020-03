Giammarco Oberto

La premessa è che è impossibile, alzare tutti i ponti levatoi di Milano. Ma qui non si tratta di blindare, come è successo a Wuhan. Si tratta di far capire che bisogna ridurre al minimo gli spostamenti.

È il senso della direttiva inviata dal Viminale alle prefetture per applicare l'ultimo decreto del governo circa l'attivazione dei controlli nelle aree a contenimento rafforzato della Lombardia e di 14 province del nord Italia. Chi si muove, deve giustificarlo: «Comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute». Pena prevista, arresto fino a tre mesi o ammenda fino 206 euro, secondo l'articolo 650 del codice penale.

Ieri sono partiti i servizi di controllo delle volanti, in collaborazione con i commissariati di zona, in corrispondenza delle principali arterie di accesso alla città di Milano. Sono già stati allestiti dei posti di controllo in zone strategiche come via Novara e via Palmanova, rispettivamente agli ingressi Ovest ed Est di Milano. Gli equipaggi - formati da due agenti - hanno il compito di controllare a campione chi entra ed esce. Ogni pattuglia ha in dotazione l'autocertificazione sulle necessità dello spostamento da far compilare ai cittadini che ne sono sprovvisti.

Le maglie si sono strette anche intorno all'altra grande porta d'ingresso della città, la Stazione Centrale, presa d'assalto sabato sera da migliaia di persone fuggite al Sud alla notizia dell'estensione all'intera Lombardia della zona rossa. Ieri agli ingressi per accedere al binario è stato predisposto un posto di controllo dove la Polfer fa compilare le autocertificazioni in cui i viaggiatori specificano da dove arrivano, dove sono diretti e per quali motivi viaggiano. Un passaggio macchinoso, che nonostante la penuria di viaggiatori ha creato una lunga fila di persone - tutte a un metro di distanza l'una dall'altra - in attesa di compilare il modulo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 05:01

