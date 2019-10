Giammarco Oberto

La notizia buona è che a Milano e provincia, in linea con il trend nazionale, nel 2018 sono calati tutti i reati: una flessione del 5,2 per cento rispetto all'anno precedente. Quella brutta è che il capoluogo lombardo è la città italiana con il maggior numero di reati denunciati: 228mila in un anno, 7017 denunce ogni centomila abitanti, contro una media nazionale di 6500. Seconda classificata, la piccola Rimini (i dati sono in proporzione al numero di abitanti), terza Firenze.

Sono i numeri dell'indagine annuale sull'indice della criminalità elaborata provincia per provincia dal Sole 24 Ore. La fotografia dipinge soprattutto una città con una grande propensione a denunciare. Ma anche una città dove i reati predatori restano un'emergenza: Milano è al secondo posto per i furti con strappo: 2055 quelli denunciati in un anno. Solo a Napoli la situazione è peggiore, con 2401 scippi denunciati.

Il capoluogo lombardo è invece al primo posto per le denunce dei furti con destrezza: 29.098, e rispetto alla seconda, Firenze con 8266, c'è un abisso. Del resto i borseggiatori professionisti vengono a Milano anche da altre città per infilare le mani nelle tasche dei turisti facoltosi che affollano tutti i grandi eventi cittadini. E la ricca Milano è al primo posto anche per i furti nei negozi: 10.111. E anche in questo caso colpisce la distanze della seconda: sempre Firenze, con 3107 furti. Nel settore rapine (3290 denunce) ci batte solo Napoli (4858). Terzo posto per l estorsioni (849) dopo Foggia e Novara.

A sorpresa per i reati legati alla droga Milano è solo al 15° posto (2786 denunce, guida Roma con 5105), ma scala la classifica per le truffe e le frodi informatiche: è seconda con 16.998 denunce, 523 ogni centomila abitanti.

riproduzione riservata ®

Martedì 15 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA