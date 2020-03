Giammarco Oberto

L'ospedale realizzato in piena emergenza è pronto a partire. Dieci giorni dopo il primo sopralluogo dei tecnici alla Fiera del Portello, ora i padiglioni 1 e 2 sono pronti ad accogliere i pazienti di Covid-19: i primi - per un totale di 32 posti letto - arriveranno tra domenica e lunedì. Nel frattempo si completeranno i lavori fino al raggiungimento di 200 posti letto, tutti di terapia intensiva e sub-intensiva. Oggi ci sarà la presentazione ufficiale.

La FieraMilanoCity, cioè il vecchio centro congressi, poi sostituito nel 2005 da quello di Rho (teatro dell'Expo), diventa un simbolo della Milano resiliente che reagisce al virus. Un ospedale realizzato a tempi record con dispendio di uomini e mezzi, realizzato «solo con denaro donato da privati cittadini, da aziende, da società del territorio» è l'elogio del governatore Fontana. Per cui la struttura «è un segnale di grande speranza». Ed è «la storia della Lombardia che si ripete, la storia della creatività, dell'operosità, della capacità di superare ogni problema». «Questo è l'orgoglio lombardo - ha detto in una diretta Facebook l'assessore al Welfare Gallera - Persone che non trovavano posto in terapia intensiva, adesso lo potranno fare».

Ieri l'arcivescovo Mario Delpini, accompagnato dal presidente della Fondazione Fiera Enrico Pazzali, da Fontana e dal sindaco Sala, ha visitato la storica Palazzina degli orafi in largo Domodossola e i due padiglioni e poi ha benedetto l'ospedale, davanti alle maestranze che hanno lavorato alla struttura. Grande assente - giustificato - Guido Bertolaso, chiamato a Milano da Fontana proprio per seguire la realizzazione dell'ospedale ma finito al San Raffaele con il coronavirus.

Il coordinamento scientifico dei padiglioni è stato affidato a Antonio Pesenti, direttore dell'Anestesia e rianimazione del Policlinico. Proprio al Policlinico è stata assegnata la proprietà dei moduli di degenza, la ricerca e l'assunzione del personale, la realizzazione degli impianti e la gestione complessiva di quello che sarà a tutti gli effetti un nuovo reparto dell'ospedale esistente. Per gestire la struttura servono 500 medici e circa mille infermieri. E proprio ai camici Gallera ha rivolto un appello: «Abbiamo bisogno di voi, venite qui a darci una mano perché questo è un ospedale creato dalla Lombardia al servizio di tutto il Paese e magari anche al servizio dell'Europa».

Martedì 31 Marzo 2020

